L'urna di Nyon ha decretato le tre sfide: Roma-Brighton, Atalanta-Sporting Lisbona e Milan-Slavia Praga

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa. La Roma guidata da Daniele De Rossi sfiderà il Brighton di De Zerbi, attualmente al settimo posto in classifica in Premier league e dominatori del Gruppo B della fase a gironi di Europa league in cui figuravano anche Marsiglia, Ajax e Aek Atene. Andata all’Olimpico il 7 marzo, ritorno in Inghilterra il 14 marzo. Lo Sporting Lisbona sarà l’avversario dell’Atalanta. Le due squadre si erano già affrontare nella fase a gironi del torneo. In terra portoghese gli orobici hanno vinto 2-1, al ritorno al Bergamo è finita 1-1. Il Milan guidato da Stefano Pioli sfiderà lo Slavia Praga, buon sorteggio per i rossoneri. L’andata a San Siro (7 marzo), ritorno in Repubblica Ceca (14 marzo). Per i cechi, una nuova sfida a una squadra italiana dopo aver affrontato la Roma nel girone eliminatorio dello scorso autunno.

Data la presenza agli ottavi di finale di due squadre di Lisbona (Benfica e Sporting), il match di andata degli ottavi tra Sporting e Atalanta sarà anticipato a martedì 5 marzo (a differenza degli altri ottavi, che si disputeranno giovedì 7 marzo).

Questi tutti gli accoppiamenti: Milan-Slavia Praga, Atalanta-Sporting Lisbona, Roma-Brighton, Friburgo-West Ham, Bayer Leverkusen-Qarabag, Benfica-Rangers, Marsiglia-Villarreal.

Baresi: “Sparta Praga solido ma Milan deve andare lontano”

“Mezzo sorriso? Non lo so. Non dobbiamo sottovalutare assolutamente lo Slavia Praga che è una squadra solida, fisica. Ci dobbiamo preparare bene, bisogna avere rispetto di tutti, ma il Milan deve andare molto lontano. Il Milan deve essere sembre ambizioso”. Così il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League.”Sconfitta di Rennes? Dispiace sempre perdere, ma il Milan sa che il prossimo turno bisogna fare attenzione sia all’andata che al ritorno”.

Marino: “Conosciamo Sporting Lisbona e suo grande valore”

“Sporting Lisbona? Noi conosciamo loro, ma loro conoscono noi. È un avversario di grande valore, di grande esperienza internazionale ed europea”. Così il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Europa League. “Le avversarie sono tutte forti – ha aggiunto Marino -, il livello è da Champions League. Poter portare l’Atalanta in giro per l’Europa è un motivo di grande soddisfazione”.

Slavia Praga commenta sorteggio: “Ciao Milan”

“Ciao Milan”. Così sull’account ufficiale X del club lo Slavia Praga commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Nel post viene anche pubblicata la foto del sorteggio.

Sporting Lisbona commenta sorteggio: “Ciao Atalanta”

“I leoni conoscono il loro avversario negli ottavi di finale di Europa League. Ciao Atalanta”. Così, sull’account ufficiale X del club, lo Sporting Lisbona commenta il sorteggio di Nyon degli ottavi di Europa League. Il post è accompagnato da una grafica in cui si intravede una mappa di Dublino, sede della finale della competizione.

Brighton: “AS Roma, presa”

“Roma in casa e in trasferta. Preso”. Così il Brighton su X commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League che vedrà la sfida tra la squadra di Roberto De Zerbi e quella di Daniele De Rossi.

AS Roma home and away. Bring it on. ✊ pic.twitter.com/j6BNq6QESD — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 23, 2024

