Questo l'esito del sorteggio di Nyon. Andata il 7 marzo in trasferta, ritorno una settimana dopo al Franchi

A Nyon stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, qualificata come prima nel girone F, ha pescato gli israeliani del Maccabi Haifa. Per via del conflitto in Medioriente attualmente in corso, sarà da stabilire la sede dell’andata il 7 marzo. Il Maccabi ha disputato a Budapest l’ultimo match casalingo europeo contro il Rennes. La squadra di Tel Aviv ha giocato anche a Cipro contro il Villareal. C’è attesa, dunque, per conoscere il luogo dove i Viola giocheranno la sfida in trasferta. Il ritorno sarà in ogni caso al Franchi il 14 marzo.

Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocheranno il secondo match in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari senza la regola dei gol segnati in casa o trasferta. Poi si andrebbe ai calci di rigore.

Questo il quadro degli ottavi di finale di Conference League dopo il sorteggio di Nyon: Servette-Viktoria Plzen; Ajax-Aston Villa; Molde-Brugge; Union S.G.-Fenerbahce; Dinamo Zagabria-Paok Salonicco; Sturm Graz-Lille; Maccabi Haifa-Fiorentina; Olympiacos-Maccabi Tel Aviv.

