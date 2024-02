Il presidente della Lazio interessato alla società che milita in Serie D

Tentazione Barletta per il presidente della Lazio, Claudio Lotito. “Se compro il Barletta calcio? C’è Dario Damiani (senatore di Forza Italia, ndr), mio fraterno amico, che mi ha sottoposto questa possibilità. Mi arrivano 500 mila proposte di acquisto di società ogni giorno. Poi lo vedremo“. Così a LaPresse, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, in merito ai rumors secondo cui il patron biancoceleste sarebbe interessato ad acquistare la società pugliese attualmente iscritta al campionato di Serie D.

Nel recente passato, Lotito era stato già proprietario di un altro club, la Salernitana, in concomitanza con la Lazio. Con lui alla guida, la società campana era salita dalla Serie C alla Serie A, prima dell’obbligo di cessione delle quote di maggioranza, a gennaio 2022, in base alla normativa Figc. Finché le società non appartengono alla stessa categoria possono avere la stessa proprietà.

