Torino e Salernitana hanno pareggiato 0-0 nella gara valida per la 23nma giornata di serie A disputato allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’. I granata a caccia di un posto in Europa frenano la rincorsa portandosi a 32 punti, momentaneamente al decimo posto mentre la Salernitana, fanalino di coda, ottiene una piccola boccata d’ossigeno e smuove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive portandosi a 13 punti. Prima frazione avara di emozioni con i due portieri mai impegnati, nella ripresa gara pi vivace ci i granata vicini al gol con Ricci che al 58′ colpisce di testa trovando l’esterno della rete. Altro tentativo dei padroni di casa con Masina, Linetty e Pellegri che al 92′ sfiora il secondo palo in torsione in testa. La Salernitana si fa pericolosa all’81’ con un tentativo di Dia neutralizzato da Milinkovic-Savic.

