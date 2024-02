La società lo ricorda come una "lggenda del calcio e della Fiorentina"

E’ morto Kurt Hamrin. “Il Presidente Commisso, la sua Famiglia, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell’intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin, leggenda del calcio e della Fiorentina, di cui detiene il record di gol segnati in maglia viola” scrive sui social la Fiorentina.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono cordoglio e commmozione per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande calciatore che il Napoli ebbe il privilegio di avere tra le sue fila per due stagioni”. Così su X la Ssc Napoli ricorda l’ex calciatore svedese scomparso oggi all’età di 89 anni. Il club azzurro pubblica una foto di Hamrin in compagnia di Pelè: entrambi scesero in campo a Solna, in Svezia, per disputare la finale dei mondiali di calcio 1958, vinta dal Brasile 5-2.

