Lo ha deciso la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Le partite in questione sono quella del 3 febbraio contro il Monza e quella del 18 febbraio contro il Cagliari

La Curva Nord dello stadio Friuli di Udine rimarrà chiusa per due gare. Lo ha deciso la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, che ha accolto in parte il reclamo dell’Udinese Calcio contro la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Le partite in questione sono quella di sabato 3 febbraio con il Monza e quella di domenica 18 febbraio con il Cagliari, valide per il campionato.

Il tribunale “ha rideterminato la sanzione nell’obbligo di disputare due gare con il settore Curva Nord privo di spettatori”. Lo ha comunicato in una nota la Figc. Il club friulano era stato sanzionato dopo la gara contro il Milan giocata lo scorso 20 gennaio e valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A. Durante quella partita il portiere rossonero Mike Maignan era stato vittima di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi bianconeri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata