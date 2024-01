Problemi fisici per l'attaccante hanno bloccato il prestito

Salta la trattativa per il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all’Atlético Madrid. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’attaccante 23enne aveva concordato il prestito dal club bianconero ma dopo l’arrivo del giocatore nella capitale spagnola sono sorte complicazioni durante la visita medica. Tra i probabili intoppi che hanno fatto sfumare l’operazione, problemi fisici (l’attaccante si è infortunato lo scorso dicembre alla tibia costringendolo a non prendere parte agli ultimi impegni del 2023). Ma potrebbe aver avuto un ruolo anche la posizione di Correa, che sembrava destinato ad approdare in Arabia mentre adesso in Spagna danno per certa la sua permanenza fino all’estate: con Morata, Memphis e l’argentino sono coperti tutti i ruoli d’attacco nella squadra di Simeone. Inoltre l’Atletico può registrare solo tre acquisti nella lista per il prossimo turno di Champions League: e Moldavan, Vermeereen e Paulista sembrano essere le priorità. Il mercato chiude giovedì sera.

