L'allenatore tedesco lascerà i Reds dopo otto anni e mezzo. Starà fermo almeno un anno

Clamoroso al Liverpool. Jurgen Klopp ha annunciato a sorpresa l’addio a fine stagione dopo un’esperienza di otto anni e mezzo a Anfield. “Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, ma ovviamente posso provare a spiegare – ha raccontato il manager 56enne in una intervista rilasciata ai canali ufficiali dei Reds – Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, dei tifosi, amo la squadra e lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che prenda questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. Il punto è che sono a corto di energie. Adesso non ho problemi ovviamente, sapevo da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo. So che non posso fare questo lavoro ancora, ancora ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo passato insieme e dopo tutte le cose che abbiamo passato, il minimo che devo è la verità. E questa è la verità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Tutti i trofei di Klopp a Liverpool

Finora Klopp ha vinto sette trofei sulla panchina del Liverpool: una Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, un Community Shield, una Coppa di Lega inglese e una FA Cup. Attualmente i Reds si trovano in testa alla classifica in campionato con 5 punti di vantaggio su Arsenal e Manchester City (che ha però una partita in meno).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata