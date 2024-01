La Polizia è risalita a loro dalle immagini di video sorveglianza dello stadio. Si tratta di tre uomini e una donna

Sono stati identificati altri 4 autori degli insulti razzisti rivolti contro il portiere del Milan Mike Maignan nel corso del match tra l’Udinese e i rossoneri dello scorso 20 gennaio. La Polizia è risalita a loro dalle immagini di video sorveglianza presente presso lo Stadio Bluenergy, individuando i 4 indiziati di avere urlato insulti a sfondo razzista, quali ululati, “n***o”, “scimmia”. Si tratta di due uomini e una donna di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine e di un uomo di 42 anni di Udine, tutti deferiti in stato di libertà alla Procura di Udine che sta coordinando le attività di indagine. Contestualmente il Questore della Provincia di Udine ha emesso nei loro confronti un Daspo per la durata di cinque anni (misura massima prevista trattandosi di soggetti non recidivi).

