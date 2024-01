Partita sospesa per qualche minuto dopo i cori razzisti contro il portiere rossonero Maignan

Il Milan si impone per 3-2 in casa dell’Udinese, nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. I gol di Loftus-Cheek al 31′, di Samardzic al 42′, di Thauvin al 62′, di Jovic all’83’ e di Okafor al 93′. La partita è stata sospesa dall’arbitro Maresca per qualche minuto nel primo tempo a causa di una serie di cori razzisti dei tifosi di casa rivolti al portiere rossonero Maignan.

