Le indiscrezioni della stampa inglese. Non si escludono neanche il Porto e la nazionale portoghese

Qual è il futuro di José Mourinho dopo l’esonero dalla Roma? Sono in molti a farsi la domanda e in Inghilterra, patria dei tabloid, alcuni hanno provato a dare una risposta: in particolare, sono in tanti a vedere come prossima destinazione dello Special One l’Arabia Saudita. Nello specifico, il Mirror è convinto che Mourinho abbia già ricevuto offerte della Saudi Pro League, mentre il The Northern Echo esclude che il tecnico lusitano possa approdare al Newcastle: Mourinho è molto legato al club inglese vista la sua amicizia con Sir Bobby Robson, di cui fu assistente al Barcellona, e di lui si era parlato come possibile sostituto di Eddie Howe. Ma per il momento la squadra inglese, di proprietà del fondo saudita Pif, non sembrerebbe in procinto di cambiare. Non è da escludere, sempre secondo il Mirror, la volontà di Mourinho di tornare in patria con il Porto, squadra che ha già allenato portandola fino alla conquista di una storica Champions League. Ma lo Special One potrebbe anche cercare di puntare al rilancio della nazionale del Portogallo, un compito che richiederebbe meno presenza sul campo quotidiana. Infine, sempre il Mirror, non esclude una remota possibilità di restare in Italia per Mourinho, con il Napoli che potrebbe offrirgli la panchina per rilanciarsi dopo una deludente stagione post Scudetto.

