Il 75enne svedese: "Mi rimane un anno di vita". Nella sua lunga carriera ha allenato anche Roma, Lazio e la Nazionale dell'Inghilterra

L’ex allenatore di calcio svedese Sven-Göran Eriksson ha rivelato di avere un cancro allo stadio terminale. Eriksson, 75 anni, ne ha parlato in un’intervista alla radio svedese P1 alla quale ha dichiarato: “Devo lottare il più a lungo possibile”. L’ex tecnico di Roma e Lazio ha sottolineato di avere solamente un anno di vita, nella “migliore delle ipotesi”. L’ex allenatore ha raccontato di essere svenuto, lo scorso anno, mentre faceva una corsa e di aver così scoperto la malattia.

Eriksson, che ha allenato l’Inghilterra per cinque anni prima di lasciare dopo la Coppa del Mondo del 2006, si è dimesso dal suo ultimo ruolo di direttore sportivo nel club svedese Karlstad 11 mesi fa a causa di problemi di salute.

Eriksson e il cancro al pancreas: “Ho un anno di vita, ma penso positivo”

“Tutti capiscono che ho una malattia che non è buona, e tutti immaginano che sia un cancro e lo è”, ha detto Eriksson, spiegando che il tumore ha colpito il pancreas e che non è operabile. L’ex tecnico 75enne ha detto che sta cercando di pensare in modo positivo. “Potrei pensarci tutto il tempo e starmene seduto a casa ad essere scontroso e a pensare di essere sfortunato e così via”, ha detto. “No, bisogna guardare le cose – ha aggiunto – in modo positivo e non crogiolarsi nelle avversità”.

Eriksson è stato il primo allenatore di origine straniera dell’Inghilterra dal 2001 al 2006, dopo essersi fatto un nome vincendo scudetti a livello di club con la Lazio in Italia, il Benfica in Portogallo e l’IFK Göteborg nella sua Svezia. Ha guidato Oltremanica quella che era considerata una “generazione d’oro” di giocatori, tra cui David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, ai Mondiali del 2002 e del 2006 e ha portato la squadra ai quarti di finale in entrambi i tornei, prima di essere eliminata rispettivamente da Brasile e Portogallo.

L’ultima squadra allenata da Eriksson è stata la nazionale delle Filippine nel 2018-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata