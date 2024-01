La battuta del football director bianconero sul centrocampista: "Conosco tanti padri"

Il punto sul mercato di Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, nel prepartita della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra i bianconeri e il Frosinone. “Samardzic? In questo momento siamo contenti della rosa, stiamo facendo cose straordinarie. Non abbiamo esigenze, ci guardiamo intorno. Se ci sono opportunità, in questo momento non ci sono state. Dico bugie? Posso conoscere tanti padri. Noi davvero siamo contenti di quello che facciamo, abbiamo l’obiettivo Champions League che sarebbe un passo avanti”, ha detto Giuntoli ai microfoni di Italia 1. “Arriverà un centrocampista? Vediamo se ci sono le condizioni, un’opportunità giusta tecnicamente ed economicamente. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo questa ansia. Stiamo facendo bene, siamo con i piedi per terra, col mister lo diciamo stiamo facendo grandi cose. Lavoriamo giorno per giorno per crescere e poi faremo i conti”, ha aggiunto per poi fare i complimenti alla Juventus Women per la conquista della Supercoppa. “Complimenti a Braghin, ha portato 12 trofei in 6 anni, un lavoro straordinario. Le 400 panchine di Allegri? Lui è un mostro sacro, orgogliosi di lavorare con lui – ha concluso – Arriva a 500? Anche 600, 700, non ha limiti”.

