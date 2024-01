Le immagini dopo l'atterraggio di emergenza: ci sarebbe stato un problema di pressurizzazione in cabina

Paura su un aereo della Air Cote d’Ivoire nel quale viaggiava la Nazionale di calcio della Gambia. La squadra era partita il 10 gennaio dalla Capitale Banjul verso la Costa d’Avorio, dove si gioca la Coppa d’Africa. Il mezzo, però, è dovuto rientrare in aeroporto dopo nove minuti dal decollo a causa di un problema di pressurizzazione in cabina. Secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, la perdita di pressione ha provocato lo svenimento di diversi passeggeri. Le immagini mostrano i calciatori e lo staff che lasciano l’aereo visibilmente scossi e frastornati. “L’equipaggio ha detto che c’era un problema con l’aria condizionata prima del decollo, ma che dopo sarebbe andato tutto bene. Dopo pochi minuti, sull’aereo faceva molto caldo. Ci siamo addormentati tutti perché mancava l’ossigeno, alcuni giocatori non riuscivano a svegliarsi”, ha raccontato Tom Saintfiet, ct belga della Nazionale, a Bbc Sport Africa. “Se il volo fosse durato altri 30 minuti, potevamo morire tutti. La cosa strana è che le maschere di ossigeno non sono uscite. Siamo ancora sotto shock”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata