Consigli para un rigore a Bonaventura. Il var annulla il gol dell'1-1 a Martinez Quarta

Il Sassuolo vince una partita al cardiopalma contro la Fiorentina al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ai neoroverdi basta il gol messo a segno da Pinamonti al 9′ del primo tempo per avere la meglio sui viola. Nella ripresa parte l’assalto degli uomini di Vincenzo Italiano, che al 64′ hanno l’occasione per portarsi sul pari. Un colpo di testa di Milenkovic da corner finisce sul braccio di Ferrari e Abisso indica il dischetto. Sulla conclusione di Bonaventura, Consigli si supera e respinge. Due minuti dopo Quarta mette in rete da due passi, ma il gol è annullato per fuorigioco. Il forcing finale dei viola non porta risultati, nonostante i 7 minuti di recupero. Allo scadere Ikone ha un’occasione d’oro ma spara alto. La Fiorentina resta quarta con 33 punti, mentre il Sassuolo sale a quota 19.

