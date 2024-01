Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida degli ottavi: "Noi sempre in campo per vincere"

Mattia Perin in porta, Daniele Rugani in difesa e Federico Chiesa in attacco. Per Massimiliano Allegri sono i tre punti fermi della formazione della Juventus in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana che si giocheranno domani, 4 gennaio. “Per la formazione deciderò domani mattina, giocheranno sicuramente Perin in porta, Rugani e Chiesa. Andrà in campo la miglior formazione per ottenere il risultato. Nonge non parte titolare ma in partita potrà avere spazio“, ha detto il mister juventino nella conferenza stampa della vigilia. “Yildiz con Chiesa e Vlahovic? Tutto si può fare, dipende dai momenti e dalle condizioni dei giocatori. Domani non gioca, quando un giovane gioca viene sempre esaltato ma l’importante è rimanere sereno perché non sono due partite che dicono se farai una grande carriera. Solo alla fine si dimostra cosa uno ha fatto”, ha aggiunto. “La squadra ha trovato la sua quadratura, per cui facciamo un passo alla volta e pensiamo alla partita di domani in cui ci sarà spazio per chi ha giocato meno. L’obiettivo di tutti è tornare a giocare la Champions e per farlo bisogna passare da quest’annata”, ha detto Allegri. “Vincere le partite non è semplice, perchè più si va avanti e più il margine di errore si assottiglia“.

“Coppa Italia importante, Juve sempre in campo per vincere”

Sull’importanza della Coppa Italia per la Juventus, il tecnico toscano ha detto: “È una competizione a cui teniamo, come sempre per la Juve. La Salernitana ha vinto a Verona, è in buono stato di salute, ma noi dobbiamo cercare di vincere per arrivare ai quarti”. Ha aggiunto che “si gioca per vincere trofei, soprattutto alla Juventus, ma facciamo un passo alla volta e pensiamo alla Salernitana. Proiettarsi troppo in là non va bene”, prima di ribadire: “La Coppa Italia all’inizio non interessa a nessuno, ma è sempre un trofeo. Poi alla Juve se fai male una partita diventa sempre una catastrofe, per cui vogliamo fare il meglio possibile per andare ad affrontare il Frosinone”.

“Mercato? Ci pensa la società? Miretti resta”

Infine, anche qualche battuta sul mercato. “Ci sono i direttori che vigilano, noi dobbiamo pensare solo a lavorare. La squadra sta crescendo, sia singolarmente che come gruppo”, ha detto Allegri, aggiungendo sulle voci di una possibile cessione in prestito di Miretti: “Di Miretti sono molto contento, troverà anche lui il suo spazio e può solo crescere. Per cui resterà alla Juve“. Infine sull’ottima stagione di McKennie: “McKennie è cresciuto, l’esperienza al Leeds lo ha maturato ed è tornato con grande voglia di rimanere e sta facendo bene. Ma ha ancora 5 mesi in cui può e deve fare meglio”.

