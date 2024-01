L'ex presidente della Federcalcio spagnola è accusato di averla baciata senza consenso

La calciatrice della nazionale spagnola Jenni Hermoso è arrivata in tribunale a Madrid per dare la sua testimonianza nelle indagini contro l’ex presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales, accusato di averle dato un bacio sulla bocca non consensuale durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali di calcio femminili da parte della Spagna nel 2023. I pubblici ministeri spagnoli hanno accusato Rubiales di violenza sessuale e coercizione, e il dirigente è stato inibito per tre anni dalla Fifa, organo di governo del calcio mondiale.

