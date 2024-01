San Siro sold out per il primo match dell'anno

Sarà Milan-Cagliari di Coppa Italia ad aprire il 2024 del calcio italiano. San Siro sarà sold out per questo ottavo che metterà di fronte due squadre che hanno chiuso l’anno in maniera diversa.

Il Milan, nonostante l’assenza del consulente Zlatan Ibrahimovic in vacanza a Miami, ha vinto la sua partita contro il Sassuolo. Un’affermazione che ha messo un punto a una prima parte di stagione complicata a causa dei tanti infortuni e a una mancanza di continuità di risultati che si è tradotta in tanti rimpianti e in un -9 dal primo posto in classifica. A questo si è aggiunta l’eliminazione dalla Champions League con conseguente retrocessione in Europa League.

Ecco allora che la Coppa Italia può diventare il trofeo che salva la stagione anche perché manca dalla bacheca rossonera dal 2003. Allora fu la ciliegina sulla torta della Champions League, quest’anno potrebbe essere il complemento da affiancare all’Europa League che, come sottolineato anche da Rafael Leao, rappresenta un sogno anche perché “il Milan non l’ha mai vinta” ed è per questo che il portoghese e i suoi compagni sentono la responsabilità di “poter essere ricordati” in caso di trionfo

Leao, che ha mandato chiari messaggi di amore al suo club, con la frase “entrare a San Siro con la palla e indossare la maglia del Milan è sempre una gioia” ha spronato anche i giovani rossoneri, Simic e Camarda su tutti, a “sfruttare al massimo le loro occasioni”.

Proprio sui giovani dovrebbe puntare Stefano Pioli per la gara contro i sardi con Simic che dovrebbe partire titolare insieme a Bartesaghi. Davanti dovrebbe esserci proprio Leao a guidare i compagni alla conquista dei quarti di finale. In attesa del mercato di gennaio che dovrebbe portare qualche rinforzo soprattutto in difesa.

Il Cagliari di Ranieri ha chiuso l’anno con un rimpianto. Il pari interno contro l’Empoli ha il sapore forte dei due punti persi, anche perché arrivato dopo un rigore sbagliato da Nicolas Viola. La Coppa Italia può rappresentare per i sardi una sorpresa da vivere. Per fare l’impresa Ranieri è pronto ad affidare l’attacco a Oristanio e Lapadula. Assente Pavoletti non convocato.

