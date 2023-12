Atalanta vicina a chiudere per il difensore del Verona Hien

Chiuso il 2023 sul campo con il posticipo vinto dalla Juventus sulla Roma, la Serie A non si ferma e guarda già ai primi impegni del 2024 con la Coppa Italia in programma subito dopo Capodanno e il turno successivo di campionato della Befana. Nel frattempo, però, da lunedì si apre ufficialmente anche una finestra di mercato invernale che si prospetta non facilissima per i club italiani. L’abolizione del Decreto Crescita da parte del Governo inevitabilmente porterà molti dirigenti a fare bene i conti su come e su chi investire, ma allo stesso tempo ci sono le esigenze degli allenatori da soddisfare.

E’ il caso dell’Inter capolista, che in queste ore è letteralmente scatenata: dopo i tre rinnovi annunciati nel giro di poche ore di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan, il club nerazzurro ha di fatto chiuso con il Bruges per il terzino canadese Tajon Buchanan. Secondo Sky Sport ai belgi andranno 7 milioni di euro più 3 di bonus e il giocatore sarà a Milano già nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto. Buchanan è il rinforzo individuato dall’ad nerazzurro Beppe Marotta e dal ds Piero Ausilio per tamponare la lunga assenza di Juan Cuadrado, fresco di operazione al tendine di Achille.

Si muove anche l’Atalanta che starebbe per chiudere con il Verona l’acquisto del difensore Isak Hien. Al club scaligero dovrebbero andare 8,5 milioni.

