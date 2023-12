Decisivo il gol di Thacouna al terzo della ripresa

Colpo esterno della Salernitana, che passa 1-0 in casa del Verona nel match valido per la 18a giornata di Serie A e torna in corsa per la salvezza salendo a quota 12 punti. Decisivo il gol di Thacouna al 3′ della ripresa. L’Hellas resta fermo invece a 14 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata