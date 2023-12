Queste le decisioni del giudice sportivo della serie A al termine dalla 17ma giornata

Due giornate di squalifica per l’attacante del Lecce, Lameck Banda “per espressioni irriguardose”, una per gli attaccanti del Napoli Victor Osimhen “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e di Matteo Politano “per avere in reazione di un fallo colpito con il piede un avversario”. Sanzionati con una giornata di stop anche Vincenzo Fiorillo (Salernitana) e Antoine Makoumbou (Cagliari). Queste le decisioni del giudice sportivo della serie A al termine dalla 17ma giornata. Un turno di squalifica anche per Andrea Cambiaso (Juventus), Ondrej Duda (Verona), Pablo Mari (Monza) e Marin Pongraric (Lecce), giocatori già diffidati.

