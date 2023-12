Mezzo passo falso per la squadra di Pioli. Il gol nel finale di Jovic evita la sconfitta

Non basta la presenza di Ibrahimovic nella sua nuova veste di consulente, il Milan non va oltre il 2-2 in casa della Salernitana nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A e anzi rischia addirittura di capitolare. A salvare i rossoneri ci pensa ancora il serbo Jovic, con un gol al 90′, dopo che i campani allenati dal grande ex Pippo Inzaghi erano riusciti a ribaltare con Fazio e Candreva l’iniziale vantaggio milanista di Tomori. Un mezzo passo falso che rischia di far scivolare il Milan a -11 dall’Inter in caso di successo contro il Lecce, ma soprattutto che rischia di risucchiare la squadra di Pioli nella bagarre per un posto in Champions League visto che ora la Fiorentina e a -3 e domani il Bologna vincendo arriverebbe a -2. Mastica amaro anche la Salernitana, che pregustava la seconda vittoria stagionale e che invece alla fine deve accontentarsi di un punto prezioso più per il morale che per la classifica. Campani sempre ultimi, infatti, con 9 punti.

