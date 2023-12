Il colpo di testa dell'attaccante serbo al minuto 81 regala 3 punti fondamentali alla squadra di Allegri

La Juventus supera per 2-1 allo ‘Stirpe’ il Frosinone e si rimette sulla scia della capolista Inter portandosi a 40 punti, ad una lunghezza dai nerazzurri. Bianconeri in vantaggio con Yilmaz al 12′, pareggio di Baez al 50′, poi ci pensa Vlahovic all’81’ di testa a firmare il gol della vittoria. Al serbo annullato ne finale una rete per fuorigioco. Il Frosinone, al suo secondo stop consecutivo in campionato, resta a 19 punti.¬†

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata