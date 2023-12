Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma sicuramente non sarà in campo per la sfida contro il Lecce

Lautaro Martinez si è sottoposto a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma sicuramente non sarà in campo per la sfida contro il Lecce. L’argentino, infortunatosi nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna, a rischio anche l’ultima gara dell’anno contro il Genoa.

