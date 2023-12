Il presidente Uefa all'attacco dopo la decisione della Corte Ue

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin parla in una conferenza stampa online, dopo la sentenza della decisione della Corte Ue in favore della Superlega. “Il progetto che hanno presentato oggi è ancora più chiuso di quello del 2021, squadre come Girona o Atalanta ad esempio non potrebbero qualificarsi. Per cui è sbagliato parlare di competizione aperta”, ha dichiarato il numero uno del calcio europeo.

La Superlega si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa, a proposito del progetto di una nuova competizione presentata dalla società A22. “Guardando la loro presentazione abbiamo avuto la conferma che la loro è una competizione chiusa, ad esempio le squadre campioni nazionali partirebbero da una sorta di terza serie”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata