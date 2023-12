La richiesta dei legali del centrocampista della Juventus è quella di non stabilire una nuova data prima del 15 febbraio

Slitta il processo di Paul Pogba davanti al Tribunale nazionale antidoping. I legali del centrocampista della Juventus, sospeso in via cautelare per doping dallo scorso 11 settembre in seguito alla sua positività al testosterone riscontrata in un controllo del 20 agosto dopo il match con l’Udinese, hanno presentato istanza di rinvio a non prima del 15 febbraio. Il Tna, si apprende, ha accolto la richiesta rimandando a data da destinarsi l’udienza inizialmente fissata il 18 gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata