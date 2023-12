Terzo scontro tra i giallorossi e gli olandesi nelle ultime tre stagioni

La Roma troverà il Feyenoord nel playoff di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Nyon. Per i giallorossi si tratta del terzo confronto nelle ultime tre stagioni con gli olandesi dopo la finale di Conference League e i quarti di finale di Europa League dell’anno scorso. In entrambi i casi la squadra di Mourinho è riuscita a imporsi.

Milan-Rennes

Il Milan di Pioli affronterà invece i francesi del Rennes ai playoff di Europa League.

Il quadro completo dei playoff

Questo il quadro dei playoff di Europa League dopo il sorteggio svoltosi a Nyon. Feyenoord-Roma, Milan-Rennes, Lens-Friburgo, Young Boys-Sporting Lisbona, Benfica-Tolosa, Braga-Qarabag, Galatasaray-Sparta Praga, Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia.

