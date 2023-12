I gol nerazzurri di Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk

L’Atalanta batte 4-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in classifica a quota 26 punti, scavalcando la Roma. I campani restano in fondo alla graduatoria a otto. Erano stati proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 10′ del primo tempo con Pirola. Nella ripresa però l’assolo dei bergamaschi grazie alle reti di Muriel al 47′, Pasalic al 52′, De Ketelaere all’83’ e Miranchuk all’89’.

