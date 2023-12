Segnano Jovic, Pulisic e Tomori

Il Milan si mette alle spalle la sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund e batte il Frosinone 3-1 rilanciando la sua rincorsa a Inter e Juventus in campionato. Apre le marcature per i rossoneri Jovic, che al 43esimo del primo tempo si sblocca segnando il primo gol con la maglia del Milan. Nella ripresa mettono la partita al sicuro Pulisic al 50esimo e Tomori al 74esimo, e c’è anche tempo per il ritorno in campo di Bennacer dopo il lungo infortunio. Il gol dell’1-3 per i ciociari è firmato da Brescianini all’82esimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata