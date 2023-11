La donna aveva 33 anni ed era malata da tempo

Un grave lutto ha colpito Giorgio Perinetti, storico dirigente della Roma e del Napoli, oggi direttore dell’area tecnica dell’Avellino in Serie C. All’età di 33 anni è morta la figlia Emanuela, la donna era malata da tempo. A darne notizia è stato proprio il club irpino in una breve nota sul proprio sito internet. “L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore del proprio direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, ed a tutta la sua famiglia, per la scomparsa della cara figlia Emanuela”, si legge.

𝐕𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐥 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞https://t.co/5qXjYCLKXr — U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) November 29, 2023

I funerali venerdì a Milano

La famiglia, tramite i canali social della stessa Emanuela, ha pubblicato un comunicato: “Per chi volesse salutare Manu, i funerali si terranno domani alle ore 14.45 presso la basilica di S.Eustorgio a Milano. Non ci sarà camera ardente. Si dispensa dai fiori, ma se vi fa piacere dedicate un pensiero a una fondazione che avete a cuore, come avrebbe voluto lei. Grazie mille, Famiglia Perinetti”.

