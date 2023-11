Per gli azzurri rinviata la qualificazione matematica agli ottavi di finale

Il Napoli esce sconfitto al ‘Bernabeu‘ per 4-2 contro il Real Madrid nel penultimo turno della fase a gironi di Champions. Partenopei in vantaggio con Napoli in vantaggio con Simeone al 9′, pareggio immediato di Rodrygo al 10′ e rete del vantaggio per le ‘merengues’ di Bellingham al 22′. Nella ripresa Anguissa pareggia al 47′, all’84’ la rete di Paz. Poi Joselu chiude i contri all’84’. Per gli azzurri rinviata la qualificazione matematica agli ottavi di finale: basterà comunque un pareggio nell’ultima giornata contro il Braga.

