Il Milan prepara la sfida casalinga contro il Borussia Dortmund con un solo obiettivo: vincere per provare a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. Un desiderio che il tecnico Pioli ha ben evidenziato nella conferenza stampa della vigilia. “Andare avanti in Champions è molto importante ed è quello che proveremo a fare. La squadra è preparata e concentrata, perchè sa l’importanza di questa partita”, ha detto il tecnico dei rossoneri.

Dobbiamo dare tutto per 95′

“Giochiamo una partita importante, si può usare il termine da svolta per il girone. Loro sono una squadra forte, che però può subire delle difficoltà, quindi dobbiamo giocare con tutto quello che possiamo fare per 95 minuti”, ha aggiunto il tecnico rossonero. Sulla gara del Psg come ispirazione per vincere ancora. “È quella il riferimento. Siamo andati sotto, ma siamo rimasti squadra fino alla fine. Deve essere quello l’atteggiamento mentale, poi la partita sarà diversa perché il Dortmund è diverso dal Psg”, ha detto Pioli.

“Domani voglio vedere una squadra che in campo darà tutto quello che ha, sono fiducioso nei miei ragazzi. Noi giochiamo sempre per vincere e abbiamo delle idee per farlo. L’atteggiamento mentale, l’attenzione e la concentrazione sono fondamentali e non c’entra nulla se vai a prendere alto o basso gli avversari”, ha proseguito Pioli che ha poi fatto il punto su Loftus-Cheek e Theo Hernandez. “Era programmato che Loftus-Cheek giocasse uno spezzone sabato. Non era al 100% prima del Psg, quindi…. Theo Hernandez? Succede a tutti di essere criticati quando non si vince da tante partite. Lui ha le qualità per far sempre delle grandi partite. Rispetto alla posizione in campo, i nostri giocatori sono molto bravi a occupare le posizioni giuste. Theo è andato in mezzo al campo a prendersi il rigore e a servire un grande assist per Jovic”.

La carica ai tifosi: saranno nostro ‘muro giallo

“A Dortmund loro avevano il muro giallo, ma non conoscono i nostri tifosi a San Siro. Con il loro entusiasmo ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e sono sicuro che anche domani ci aiuteranno”, ha aggiunto Pioli

