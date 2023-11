Dramma in campo durante una partita del campionato di calcio albanese. L’attaccante ghanese Rafael Duamena, 28 anni, capitano dell’Egnatia, ha perso conoscenza durante la partita contro il Partizani e dopo il primo intervento dei medici in campo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Nonostante l’immediato intervento dei medici specialisti e tutti i successivi sforzi per riportarlo in vita, l’ex calciatore del Saragozza è deceduto. La federazione albanese “esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia Duamena e al club Egnatia per questa grande perdita che ha sconvolto l’intera comunità calcistica albanese”. La Federcalcio ha comunicato che tutte le partite previste per questo fine settimana in tutti i campionati di calcio albanesi saranno rinviate a data da destinarsi.

