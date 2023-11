La formazione ospite guidata da Pippo Inzaghi non riesce a difendere un doppio vantaggio

Pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Salernitana nell’anticipo della 12esima giornata di serie A. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la formazione ospite guidata da Pippo Inzaghi non riesce a difendere un doppio vantaggio maturato nei primi 17′ grazie alle reti di Ikwuemesi e Dia e si fa raggiungere dagli emiliani che accorciano le distanze al 36′ con Thorstvedt che firma la sua doppietta personale andando a segno al 53′. La Salernitana manca così ancora una volta la prima vittoria in campionato e resta ultima in classifica con 5 punti mentre il Sassuolo si porta a 12 punti, momentaneamente al 14/mo posto.

