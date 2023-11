Decisivo un gol di Djimsiti al 50'

L’Atalanta supera in casa per 1-0 gli austriaci dello Sturm Graz nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e ottiene la certezza matematica di proseguire il suo cammino europeo a febbraio.

La squadra di Gasperini, al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, si impone grazie alla rete segnata al 50′ da Djimsiti. Con i tre punti gli orobici salgono in testa al girone D con 10 punti, a tre lunghezze di vantaggio sullo Sporting Lisbona che ha superato il Rakow per 2-1. All’Atalanta serve ora un punto contro lo Sporting il 30 novembre per essere prima e dunque accedere agli ottavi (7-14 marzo) evitando il playoff che tocca alle seconde (15-22 febbraio).

Dopo un primo tempo con poche occasioni concrete che ha visto un’Atalanta in difficoltà per lo stile di gioco aggressivo degli austriaci, nella ripresa la Dea ha alzato il ritmo del match trovando subito la rete del vantaggio con Djimsti (alla 200ma presenza in maglia nerazzurra) lesto a sfruttare una carambola e concludere di sinistro, e sfiorando in almeno tre occasioni di andare al raddoppio, con Loookman, Pasalic ed Ederson.

