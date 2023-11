La F.A. esamina la possibilità che il centrocampista abbia continuato a puntare sul calcio anche dopo l'approdo al Newcastle

Anche la Football Association indaga su Sandro Tonali. La Federcalcio inglese vuole fare chiarezza sul caso scommesse e capire se l’ex milanista abbia infranto le regole anche in Inghilterra dopo il suo trasferimento al Newcastle lo scorso luglio. Secondo quanto rivela il Daily Mail, la FA sta esaminando la possibilità che il centrocampista abbia continuato a scommettere sul calcio dopo il suo approdo in Premier League. Se così fosse, Tonali potrebbe essere soggetto a ulteriori sanzioni oltre alla squalifica di 10 mesi (più altri 8 di prescrizioni alternative) che gli è stata comminata in Italia in seguito al patteggiamento con la procura Figc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata