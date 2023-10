I malviventi, entrati da una porta finestra, non sono riusciti a portare via la cassaforte. Ancora da quantificare il bottino

Un furto con il bottino ancora da quantificare, quello avvenuto ieri sera intorno alle 21 in casa del difensore della Roma Chris Smalling. La polizia del commissariato Celio è intervenuta nell’abitazione del calciatore nella zona di Tor Carbone dove è stato constatato il furto. I ladri, entrati da una porta finestra, non sono riusciti a portare via la cassaforte. Indagano la squadra mobile e la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi.

È stata la donna di servizio, alle dipendenze del difensore giallorosso Smalling, a chiamare il 112. Da un primo sopralluogo è emerso che i ladri non avevano portato via la cassaforte. La polizia scientifica ha repertato alcune tracce e impronte definite interessanti dagli investigatori intervenuti nella casa del calciatore a Tor Carbone. Le indagini sono in corso e per il momento non ci sono sospettati. Si esclude per il momento la responsabilità di una banda di malviventi dell’Est Europa. Indaga la squadra mobile coordinata dalla procura di Roma.

