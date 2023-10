Per l'allenatore del Lione 15 punti di sutura vicino all'occhio sinistro dopo la sassaiola da parte degli ultras del Marsiglia

“Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza”. Così su Instagram l’allenatore del Lione Fabio Grosso, tornando sugli scontri di Marsiglia. L’ex difensore, a bordo del pullman colpito dalla sassaiola da parte degli ultras del Marsiglia, è rimasto ferito vicino all’occhio sinistro e per lui sono stati necessari una quindicina di punti di sutura.

