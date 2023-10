Per il tecnico del Lione ferite al viso e alla testa

“Il disgusto e la vergogna“. Questo il titolo del quotidiano francese ‘L’Equipe‘ che pubblica in prima pagina il volto sanguinante di Fabio Grosso, tecnico del Lione, che ha riportato ferite al viso e alla testa, dopo che il pullman della squadra, nel tragitto verso ìl ‘Velodrome’ di Marsiglia, per la sfida di Ligue 1 contro l’Olympique di Rino Gattuso, è stato oggetto di una sassaiola da parte degli ultras del Marsiglia. Il lato destro del veicolo ha subito i danni maggiori con diversi finestrini che sono esplosi. Il posticipo della decima giornata di Ligue1, è stato rinviato a data da destinarsi in seguito agli incidenti verificatisi fuori dallo stadio.

