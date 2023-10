Di Colpani il momentaneo vantaggio brianzolo nel primo tempo

Si spartiscono la posta in palio Monza e Udinese (1-1) nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Colpani porta avanti i lombardi al 27′ del primo tempo, Lucca pareggia i conti al 22′ della ripresa. Con questo risultato i brianzoli salgono a 13 punti in classifica agganciando Lecce e Lazio, mentre i friulani – con il debutto in panchina del neotecnico Cioffi – salgano a quota 7 affiancando l’Empoli.

