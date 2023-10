Il tifo organizzato nerazzurro insorge

Vietato, per la partita Inter-Roma di domenica, introdurre a San Siro i fischietti che il tifo organizzato interista aveva invitato a portare per accogliere il ritorno di Romelu Lukaku, ex attaccante nerazzurro oggi in maglia giallorossa. “Ennesimo abuso, fischietti vietati”, si legge in una storia instagram della Curva Nord. “10.000 a Firenze ok due anni fa, la legge non è uguale per tutti”, prosegue la storia facendo riferimento alla sfida del 2022 al Franchi tra Fiorentina e Juventus, quando si utilizzarono dei fischietti per contestare Dusan Vlahovic. “Vietato fischiare a san Siro, possibile amputazione delle dita a tutti i partecipanti”, è un altro messaggio”, e poi “a tutti i possessori di biglietti saranno amputate le dita prima del match”, conclude la tifoseria in tono sarcastico.

