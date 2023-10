I gol di Lookman ed Emerson nella ripresa lanciano la squadra di Gasperini a 16 punti

Grazie ai gol di Lookman ed Emerson nella ripresa, l’Atalanta piega per 2-0 il Genoa nel posticipo della 9/a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni da rete, nella ripresa la Dea schiaccia il piede sull’acceleratore e sfiora a ripetizione il gol prima con Scamacca e poi con un palo clamoroso di Scalvini. Al 68′ ci pensa poi Lookman a firmare in mischia il gol della vittoria su assist di Scamacca, rete convalidata dopo un lungo consulto del Var per capire se l’attaccante atlantino avesse toccato o meno la palla con la mano. Inutile nel finale l’assalto della squadra di Giardino alla porta atalantina, rossoblù più volte pericolosi ma incapaci di trovare il varco giusto. In pieno recupero, anzi, è la Dea a trovare il raddoppio in contropiede con Ederson. Con questa vittoria l’Atalanta si riporta al sesto posto in classifica con 16 punti a -1 da Napoli, Juve e Fiorentina. Genoa, ancora privo di Retegui, resta bloccato a quota 8 punti.

