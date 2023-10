Leggenda del Manchester United vinse il Mondiale del 1966 con l'Inghilterra

Il calcio inglese è in lutto per la morte di sir Bobby Charlton. Icona del calcio inglese, sopravvissuto all’incidente aereo che decimò la squadra del Manchester United del 6 febbraio 1958, Charlton si è spento all’età di 86 anni. Ad annunciare la morte una dichiarazione della famiglia dell’ex giocatore, rilasciata dallo United. Centrocampista di grande livello e dal tiro potente, Charlton è stato il capocannoniere sia dello United (249 gol) che dell’Inghilterra (49 gol) per più di 40 anni fino a quando è stato superato da Wayne Rooney. Charlton ha collezionato 758 presenze con lo United dal 1956 al 1973, giocando al fianco di George Best e Denis Law nella cosiddetta ‘Trinity’ che portò lo United alla Coppa dei Campioni del 1968 dopo essere sopravvissuto all’incidente di Monaco del 1958 che spazzò via la celebre squadra dei “Busby Babes”. Ha vinto anche tre campionati inglesi e una FA Cup con lo United. Charlton ha giocato 106 partite con la maglia dell’Inghilterra, comprese quelle della Coppa del Mondo del 1966 nel corso del quale realizzò tre gol.

