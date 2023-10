Per il centravanti nigeriano lesione di medio grado al bicipite femorale

Si ferma il centravanti del Napoli Victor Osimhen. Gli accertamenti a cui si è sottoposto l’attaccante del Napoli dopo l’infortunio riportato con la nazionale nigeriana hanno infatti evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Come comunicato dalla stessa società azzurra in un comunicato, Osimhen “ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”. Nessuna indicazione precisa sui tempi dello stop dell’attaccante, la cui stagione è senza finora decisamente tormentata, ma sicuramente Osimhen non dovrebbe prendere parte alle prossime partite in calendario per la squadra di Rudi Garcia.

