Il capitano azzurro: "Ore difficili, ma pensiamo al campo"

Anche il capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma è intervenuto sul caso scommesse che ha coinvolto i compagni in azzurro Tonali e Zaniolo. “Sono state ore difficili. Siamo loro vicini, umanamente e sportivamente ci dispiace tantissimo perdere due ragazzi forti che ci potevano dare una mano. Gli saremo sempre vicini come dice il mister“, ha detto il portiere del Psg a SkySport. “Non ho avuto modo” di parlare con loro. “Sono andati via. Ci dispiace tanto, io personalmente sono vicino a Sandro e Nick”, ha spiegato.

Testa alla sfida con Malta

“Quello che è successo non ci tocca, noi pensiamo al campo perché siamo professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana. La mano del mister e dello staff si vede. Siamo super concentrati per domani e martedì contro l’Inghilterra”, ha aggiunto Donnarumma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata