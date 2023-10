Lungo post sui social del calciatore belga: "Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze"

Eden Hazard dice addio al calcio giocato. “Bisogna sapersi ascoltare e dire basta al momento giusto. Dopo 16 anni di carriera e più di 700 partite giocate, ho deciso di concludere la mia carriera da calciatore professionista”, si legge in un lungo post su Instagram del centrocampista belga. “Ho potuto realizzare il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e del mondo. Nel corso della mia carriera ho conosciuto grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare particolarmente i club che ho attraversato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringrazio ancora la Selezione Belga”, ha scritto hazard nel suo post.

La dedica alla famiglia e ai tifosi

“Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nella buona e nella cattiva sorte. Infine, un enorme ringraziamento a voi, miei fan, che mi avete seguito per tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ciascuno dei paesi in cui ho giocato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. A presto fuori dal campo”, ha concluso.

