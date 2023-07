La Roma in una nota sul proprio sito ufficiale ha ufficializzato l’arrivo a titolo temporaneo dal Leeds di Rasmus Kristensen fino al 30 giugno 2024. “Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo storico club: non ho impiegato molto a percepire la grande tradizione che accompagna l’AS Roma, una società che ho seguito con estremo interesse negli ultimi anni – ha dichiarato il difensore – Le performance della squadra inoltre hanno accresciuto in me il desiderio di aderire a questo progetto e non vedo l’ora che questa nuova avventura abbia inizio”. Laterale destro danese, classe 1997, Rasmus ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Midtjylland, per poi approdare all’Ajax. Nel 2018 è stato acquistato dal Salisburgo, dove è rimasto tre stagioni, fino al passaggio nel 2022 al Leeds United. “Rasmus è un calciatore che abbiamo seguito a lungo, anche nelle sue esperienze calcistiche precedenti: finalmente abbiamo avuto l’opportunità di portare a Roma un ragazzo maturo, con un bagaglio importante, nonostante la giovane età – ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto – Siamo convinti che grazie al suo apporto il nostro reparto difensivo risulterà più forte e la nostra rosa più competitiva”.

