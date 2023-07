Il consiglio federale della Figc, presa visione dei pareri della Covisoc e della Commissione infrastrutture, ha deciso di ammettere in serie B il Lecco e respingere invece i ricorsi della Reggina e quello del Siena per l’ammissione alla Serie C. Lo apprende LaPresse. Una decisione che esclude anche il Brescia dalla corsa alla partecipazione alla prossima serie B. Il club delle Rondinelle infatti avrebbe potuto essere ammesso in caso di mancata partecipazione del Lecco al prossimo campionato cadetto.

