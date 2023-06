Secondo quanto apprende LaPresse, l'ex dirigente della triade bianconera, spingeva per portare Igli Tare a Torino

Dietro il lungo stallo per il passaggio alla Juventus del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, c’è la mano dell’ex dirigente Luciano Moggi che da tempo si è mosso in prima persona per portare in bianconero Igli Tare, fresco di chiusura della sua lunga esperienza come ds della Lazio.

Secondo quanto apprende LaPresse, l’ex dirigente della triade bianconera, all’insaputa della nuova società, spinge per la candidatura del ds albanese, quest’ultimo nella sfera della scuderia del figlio di Moggi, Alessandro, con l’obiettivo di portare alla corte del tecnico Max Allegri diversi giocatori assistiti da Moggi jr, tra cui spiccano Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, e Ciro Immobile, attaccante della Lazio, che proprio Tare riportò in Italia dopo le negative esperienze all’estero, al Borussia e poi al Siviglia.

Va ricordato che Luciano Moggi è uscito di scena dal calcio italiano nel 2006 quando venne inibito dalla Corte di appello federale a 5 anni con richiesta di radiazione nell’ambito del processo sportivo di Calciopoli, sentenza confermata prima dagli organi di giustizia sportiva e successivamente da quelli penali con il processo al tribunale di Napoli. Il pronunciamento definitivo arrivò dal Consiglio di Stato nel 2017 con la conferma della “preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio“.

