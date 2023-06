Il nuovo tecnico ha parlato all'Ocean Live Park di Genova

Presentazione a Genova per Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Samp. “Ho scelto con il cuore, è una grande opportunità” sono state le sue prime parole oggi pomeriggio alla presentazione ufficiale all’Ocean Live Park di Genova, allestito in occasione di Ocean Race e diventato in questi giorni la ‘casa’ di tutti gli eventi legati allo sport e all’ambiente nel capoluogo ligure.

Inizia così l’avventura in blucerchiato di Pirlo che si è presentato oggi alla stampa, insieme alla nuova proprietà, con Andrea Radrizzani, Matteo Manfredi e alla presenza del presidente Marco Lanna. “Ho scelto con il cuore il progetto – ha sottolineato – la nuova proprietà ha salvato una società storica, io sono cresciuto con Vialli e Mancini e non vedo l’ora di iniziare”. Nel suo nuovo ruolo Pirlo sarà affiancato da Nicola Legrottaglie, responsabile dell’area tecnica della Samp.

“Ringrazio il presidente e la proprietà che mi hanno dato questa grande opportunità. Allenare la Sampdoria è come allenare una squadra di serie A. Non ho visto la categoria, ho scelto il progetto, le persone”, ha detto Pirlo. “Ho l’opportunità di essere protagonista qui – ha aggiunto ancora – e non vedo l’ora di iniziare. Dovremo lottare al 100% perché la Samp torni al massimo splendore”.

